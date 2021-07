Gemischte Gefühle

Die Sommerferien haben begonnen. Auch die Gesundheitsverantwortlichen des Kantons Graubünden werden sich bald einmal gestaffelt für einige Tage abmelden. Zuvor, nämlich am Montag, traten Gesundheitsdirektor Peter Peyer, Kantonsärztin Marina Jamnicki und Martin Bühler, Chef des Corona­krisenstabes, noch ein letztes Mal vor die Medien. Sie entliessen die anwesenden Medienschaffenden mit einem guten Gefühl in die Sommerpause – zumindest, was die Planung angeht.