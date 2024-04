Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Koch...?

Zum Hauptgang bekommt mein Begleiter Zanderchnusperli mit Kartoffeln und Sauce Tartar (zusammen mit der Suppe im Mittagsmenü für 34.50 Franken). Er ist eben von einer zweimonatigen Reise durch Neuseeland zurückgekehrt und sagt, er habe sich dort vor allem von Fisch & Chips ernährt. Die seien aber nie so gut gewesen wie diese hier. Der Teig sei knusprig, und sie seien leichter und weniger ölig als das, was ihm in Neuseeland vorgesetzt worden ist. Mein Hauptgang passt sehr gut zum Frühlingswetter, das schon fast sommerlich ist: Ich bekomme Trofie (Pasta aus Ligurien) mit Tomaten, Zucchetti und Kräutern (29.50 mit Suppe).

Das Geheimnis der Suppen

Wir blinzeln noch nicht ganz zufrieden in die Sonne. Zur Krönung der Mahlzeit brauchen wir noch ein Dessert: Die Pannacotta mit Erdbeeren (14.50) ist dekoriert mit Erdbeer-Coulis und einer Prise Limetten-Zeste. Dass auch diese Speise aus der Küche der «Falkenburg» ausgezeichnet schmeckt und anzusehen ist, bräuchte ich jetzt nicht mehr zu schreiben. Denn das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und der Abendstau auf dem Seedamm.

*Nach dem Essen will ich von Fumagalli wissen, warum seine Suppen so gut sind. Erstens: Er verwendet keine Bouillon, sondern einen hausgemachten Gemüsefonds. Zweitens: Er kocht die Gemüse langsam mit wenig Wasser und von Anfang an mit Salz. Dadurch zieht es den Saft und die Aromen aus dem Gemüse, und es braucht keine Bindemittel wie Stärke oder Mehl.

Gastrotipp



Restaurant: «Falkenburg», Rapperswil-Jona



Ambiente: Stilvoll und gediegen wie ein Gourmet-Restaurant eingerichtet, mit bequemen Stühlen und schönem Gedeck. Draussen auf dem Hauptplatz ist es sowieso immer schön.



Service: professionell, aufmerksam und sympathisch. Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Mittagsmenüs sind etwas teurer als in anderen Restaurants – aber auch besser. Wir bezahlen für drei Gänge, Getränke (ohne Wein) und Kaffee 57 Franken pro Person. Den Businesslunch gibt es für 59 Franken.Adresse und Öffnungszeiten: Hauptplatz 4, 8640 Rapperswil, T 055 211 13 45; www.falkenburg-rapperswil.ch; Di bis Sa 10.30 – 15 Uhr, 17.30 bis 23.30 Uhr.

Martin Mühlegg ist Journalist und Lebensmittel­ingenieur. Für die Kolumne «En Guetä» besucht er Restaurants der Region.