Alt sein – diese Fragen beschäftigen die Betagten

von Jasmin Klucker

Das helle Licht fällt auf das weisse Lacken. Ein neues Leben ist geboren. Ein Wesen, das sein ganzes Leben noch vor sich hat. Eines, das seinen Weg noch finden darf. Anders ist es bei den Menschen, die schon einen langen Weg gegangen sind und jetzt darüber nachdenken, wie er weitergehen wird. ­Selbstständig sein ist oft nicht mehr möglich, und die Frage nach Hilfe ist nicht immer einfach. Die schnelle Entwicklung ist oft überfordernd, doch die Angebote für ­ältere Menschen werden immer zahlreicher. Viele von ihnen kämpfen dennoch mit Einsamkeit, da der Weg mit einem Partner oder einer Partnerin schon geendet hat. Besonders viele Frauen sind davon betroffen, dies aus dem Grund, dass sie oft länger leben als Männer. Es werden jedoch mehr Männer geboren. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die Form der Alterspyramide (siehe Grafik) ständig verändert. Im Moment dominieren ganz klar die Babyboomer; mit dieser Generation sind die Menschen gemeint, die in den Jahren von 1946 bis 1964 – also nach dem Zweiten Weltkrieg – geboren wurden. Die Zahl der älteren Menschen wächst, während die Zahl der Jugendgeneration schwächer ausfällt, so das Bundesamt für Statistik.

Neues wird kommen

Wie und wo sollen ältere Menschen also in Zukunft leben, damit sie sich in der Gesellschaft immer noch willkommen und wertgeschätzt fühlen? Mit dieser Frage hat sich Claudio Senn Meili von Pro Senectute Graubünden auseinandergesetzt. Er meint, dass in Zukunft sicherlich noch mehr ältere Menschen in Alterswohnungen ziehen werden. Diese Wohnform erfreut sich schon heute grosser Beliebtheit. «Es werden sicherlich auch neue Wohnformen für ältere Menschen entstehen, jedoch erfordern diese immer private Initiativen und geeignete Rahmenbedingungen. Ältere Menschen müssen bereit sein, Altes für Neues zurückzulassen», erklärt Claudio Senn Meili. Oft lassen ältere Menschen Wohnungen oder Häuser zurück, in denen sie ihr halbes oder gar ihr ganzes Leben verbracht haben – ein Schritt, der viel Mut erfordert. Es bedeutet, vom gewohnten Weg abzuweichen und etwas Neues zu versuchen.



Apropos neu. In grossen Städten existieren bereits Wohnformen, in denen ältere Menschen mit Jüngeren unter einem Dach leben, eine Art generationsübergreifende Wohngemeinschaft. Die älteren Menschen profitieren so vom Austausch mit den Jüngeren, und die Jüngeren können von dem Wissen profitieren, das die Älteren in den Jahren gesammelt haben – ein Konzept, das Claudio Senn Meili sich auch in Zukunft in Graubünden vorstellen kann. Die jüngeren Menschen ziehen immer mehr weg von den kleinen Dörfern in den Tälern. Eine grosse Herausforderung durch diese Entwicklung besteht darin, dass die älteren Menschen oft zurückbleiben. Dadurch werden wichtige Einrichtungen wie der öffentliche Verkehr oder Einkaufsmöglichkeiten auch immer weniger.