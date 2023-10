Im alten Konsum gehen die Lichter nicht aus

Noch ein Grosseinsatz am Cazner Markt vom Samstag, 28. Oktober, und am folgenden Tag ab 9 Uhr eine «Uustrinkata» mit dem Sonntagsteam, dann schliesst der Konsum in Cazis seine Türen. Aber nicht für lange: Bereits Anfang Dezember gehen die Lichter wieder an, dann allerdings nicht mehr unter der Ägide des Trägervereins La Raia, der das Bistro mit Veranstaltungsraum nun anderthalb Jahre lang in Freiwilligenarbeit betreut hat. Wie der Verein diese Woche bekannt geben konnte, hat sich ein Pächter gefunden, der das Haus in die Zukunft führen will.