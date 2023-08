Mit einem Profi durch das Heidiland touren

Ein Geo-Guide erklärt, wie die Alpen entstanden sind und was es mit dem Unesco-Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona auf sich hat. «Was im Lehrbuch trocken daherkommt, wird auf dieser Führung lebendig: Mit bunten Steinen in den Händen, Versteinerungen und Verwitterungsphänomenen direkt am Wegesrand wird Erdgeschichte sprichwörtlich greifbar», reisst Heidiland Tourismus AG diese Führung an.