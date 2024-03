Darum putzen wir im Frühling

Die letzte Geschichte führt uns nach Persien. «Das persische Neujahr fällt auf den 21. März und es war üblich, im Vorfeld des Neujahrs eine gründliche Reinigung durchzuführen, um das neue Jahr mit einem sauberen Zuhause zu beginnen», heisst es in einem Artikel auf der Internetseite von Newhome.ch. In all den Jahren habe sich dann der Brauch in anderen Kulturen etabliert. Laut der Immobilienseite gehört der Frühjahrsputz bei 60 bis 70 Prozent der Haushalte in der Schweiz zum jährlichen Ritual.