Wo Sport und Schule zum Erfolg werden

Junge Talente werden an der Academia Engiadina in die reguläre Ausbildung des Gymnasiums oder der Fachmittelschule integriert. Dieses einzigartige Bildungsmodell der Sportmittelschule zeigt, dass akademische Exzellenz und sportlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Die Integration in bestehende Klassen fördert nicht nur die schulische, sondern auch die soziale Integration der Schülerinnen und Schüler. Die jungen Sportlerinnen und Sportler nehmen am regulären Schulleben teil und haben Zugang zu einer breiten Palette von Fächern. Diese Struktur stellt sicher, dass die sportlichen Verpflichtungen der Schülerinnen und Schüler keinen negativen Einfluss auf ihre schulische Laufbahn haben. Und selbst wenn es sportlich einmal nicht so gut läuft, können sie ihre Ausbildung uneingeschränkt fortsetzen.

Optimale Rahmenbedingungen durch starke Partnerschaften

Die sportliche Ausbildung an der Academia Engiadina profitiert von einer engen Zusammenarbeit mit lokalen Sportpartnern und Trainingszentren sowie weiteren Vereinen und Kadern. Besonders hervorzuheben ist die Kooperation mit dem Langlaufstützpunkt Engadin Nordic, dessen professionelle Trainerinnen und Trainer ihre Trainingseinheiten für die angehenden Langlauf- und Biathlon-Profis im Sommer wie auch im Winter direkt vor unserer Haustüre oder sogar auf unserem Campus starten können. Eine enge Zusammenarbeit gibt es ebenfalls mit dem regionalen Leistungszentrum RLZ Alpin Oberengadin für Ski Alpin. Neu engagiert sich die Academia Engiadina in der Förderung von jungen Triathleten. Als einer der Hauptsponsoren von Home of Triathlon in St. Moritz, stärkt sie diese Partnerschaft, da Triathlon für junge Talente im Engadin in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird. Nebst Biathlon, Langlauf, Triathlon und Ski/Snowboard fördert die Academia Engiadina zusammen mit den jeweiligen Trainingspartnern momentan auch Sporttalente aus den Sparten Leichtathletik, Eiskunstlauf, Eishockey, Bob, Tennis, Klettern und Mountainbike.