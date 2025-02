WM in Lenzerheide: Biathlon und Party

Fan-Village

Der perfekte Ort, um sich auf die Wettkämpfe einzustimmen und um den WM-Tag ausklingen zu lassen. Nicht nur dank diverser Verpflegungs- und Verweilmöglichkeiten. Sich an einer Zugmaschine mit den Bärenkräften des Langlauf-Stars Dario Cologna vergleichen? Mit einer VR-Brille die Ferienregion Lenzerheide überfliegen? An den Ständen von Swiss-Ski und des Schweizer Schiesssportverbandes die eigene Treffsicherheit mit Lasergewehren testen? Das und noch viel mehr bietet das Fan-Village.



Zutritt zum Fan-Village wird auch ohne WM-Ticket gewährt. Das Fan-Village ist auch an den wettkampffreien WM-Tagen in Betrieb. Hier geht's zu den Öffnungszeiten.

Sunrise Fan-Chalet

Das grösste Party-Chalet, das je in der Schweiz errichtet worden ist? Erwartet dich an der Biathlon-WM in Lenzerheide. 900 Quadratmeter umfasst das Sunrise Fan-Chalet – sobald die Rennen vorbei sind, wird es zum Epizentrum der WM-Party. Nach den Rennen gibt es jeweils Livemusik von der bekannten Stimmungsband «ChueLee» (ausser am Dienstag, 18. Februar). Das Sunrise Fan-Chalet ist an allen neun Wettkampftagen offen.