Neue Pächter für das Gesellschaftshaus in Ennenda

Die Gemeinde Glarus hat neue Pächter für das Gesellschaftshaus (GH) Ennenda gefunden. Die Italienerin Manuela Manoni und Umahraj Asaithamby aus Sri Lanka übernehmen den Gastrobetrieb in Ennenda, zu dem auch das Restaurant «Trigonella» gehört. Die beiden sind den Glarnerinnen und Glarnern nicht unbekannt, sind sie doch die Gastgeber im Restaurant «L'angolo dei Sapori» (vormals «City») in Glarus. «Am 14. Oktober ist für uns in Glarus Schluss», sagt Manoni. «Am 4.