Maienfeld wird zum Zentrum der Kreativität

Doch Besuchende dürfen auch selbst kreativ werden, denn im Rahmen der Werkschau finden zahlreiche Workshops statt. Speziell für Kinder kündigt die IBW während der Ausstellung Angebote in den Bereichen Malen und dem Kreieren von neuen Tieren an. Für Erwachsene bietet die Schule Workshops in Architektur, Aquarell oder dem Erstellen von kreativen Videos an.