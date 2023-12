Welthits bei Art on Ice 2024

Weltmeisterinnen und Olympiasieger auf dem Eis

Olympiasieger und Weltmeister auf dem Eis Art on Ice präsentiert auch 2024 eines der besten Eiskunstlauf-Line-Ups, welches weltweit zu sehen ist. Unter anderem reisen die aktuellen Eistanz-Olympiasieger, 5-fachen Weltmeister und 5-fachen Europameister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron. Mit Alexa Knierim und Brandon Frazier sind die Weltmeister von Montpellier im Paarlauf dabei. Ebenfalls bestätigt ist der aktuelle Europameister Adam Siao Him Fa. Ein weiteres Highlight des diesjährigen Line-Ups sind der Gewinner und die Gewinnerin des Grand Prix Skate America, Loena Hendrickx und Ilia Malinin, der als einziger Eisläufer der Welt den vierfachen Axel beherrscht. Auch auf den Publikumsliebling und US-Meister Jason Brown dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen.



Die Darbietungen der Schweizer-Ausnahmetalente sind ebenfalls Programm bei Art on Ice 2024. Alexia Paganini durfte bereits bei der Hauptshow mitlaufen. Nun sind auch Kimmy Repond und Lukas Britschgi dabei. Die 17-jährige und der 25-jährige stehen stellvertretend für eine neue, äusserst talentierte Schweizer Eislaufgeneration. Die beiden sind bereits mit einer EM-Bronzemedaille dekoriert und damit mitten in der Weltspitze angekommen.