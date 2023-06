Pumptrack in Riedern: Ein Spass für Kinder und Jugendliche

Die Gemeinde Glarus hat den Pumptrack «Zügl Hügl» erstmals auf dem Schulhausplatz in Riedern aufgestellt. Bis am 11. Juli steht er dort den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Der «Zügl Hügl» ist ein mobiler Pumptrack, der als Rundkurs mit Wellen und Steilwandkurven ausgestattet ist. Er steht allen Interessierten mit Kickboard, Bikes, BMX, Skateboard oder Laufrad zur Verfügung. Die Nutzung des Pumptracks geschieht auf eigene Verantwortung, betont die Gemeinde Glarus in einer Mitteilung. Und: Das Tragen eines Helms sei Pflicht, weitere Schutzausrüstung werde empfohlen. (mitg)