Repower sichert Fotoarchiv aus Kraftwerk Küblis

Rund 3000 Originalfotografien auf Papierabzügen, Glasnegativen und Acetatfilm aus den Jahren 1920 bis 1990 lagerten im Kraftwerk Küblis. Zusammen mit der Fotostiftung Graubünden hat Repower diesen Bilderschatz nachhaltig gesichert. Alle Originalbilder wurden digitalisiert, katalogisiert, verpackt und anschliessend in den Archiven des Kraftwerks Küblis eingelagert, wie das Energieversorgungsunternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Die digitalisierten Bilder aus den Archiven von Repower sind in der Mediathek der Fotostiftung Graubünden öffentlich zugänglich. Auch Downloads und die Bestellung einzelner Bilder in gedruckter Form seien nach Rücksprache möglich.