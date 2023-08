Keine QR-Codes auf Bündner Wanderwegweisern

Die Frage, ob QR-Codes an Wegweisern angebracht werden sollten, steht schon eine Weile im Raum. In der Region Amden am Walensee und im Kanton Luzern findet man bereits QR-Codes. Das von Schweizer Wanderwege initiierte Pilotprojekt «Spotz» soll Wandernde über den Standort von Sitzbänken, Gaststätten, Feuerstellen oder ÖV-Haltestellen in der Nähe informieren.