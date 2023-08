Alp Tamangur Dadora in Val S-Charl feiert Wiedereröffnung

Am Samstag feierten Besucherinnen und Besucher die Einweihung der Alp Tamangur Dadora am Ender der Val Bella, wie die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) in einer Mitteilung schreibt. Im Jahr 1900 sei die Alp aufgegeben worden und kontinuierlich zerfallen. Als die Mauern begannen einzustürzen, initiierte Barbla Conrad-Roner die Sanierung des Gebäudes, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Durch die finanzielle Unterstützung von SL und den gemeinnützigen Fonds des Kantons Graubünden, des Kantons Zürich, der Gemeinde Scuol und vielen weiteren Geldgebern sei das Projekt zustande gekommen.