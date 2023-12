Kleine Preise, grosse Freude: Kreative Weihnachtsgeschenke für Jung und Alt

Nicht jeder verbringt gerne mehrere Stunden in der Küche, um zu backen. Gerade diejenigen, die es gerne schnell und unkompliziert mögen, aber dennoch Wert auf einen guten Geschmack legen, werden sich über eine selbst gemachte Backmischung freuen. Dies ist nicht nur einfach und praktisch, sondern sieht auch noch ansprechend aus. Am besten füllt man den gesamten trockenen Inhalt in ein Glas und dekoriert es mit einer schönen Karte, Etikette und Schleife. Dabei sollte man natürlich nicht vergessen, für die beschenkte Person aufzuschreiben, welche Zutaten, wie zum Beispiel Eier oder Milch, sie noch selbst hinzufügen muss.