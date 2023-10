Das könnt ihr alles an der Glarner Messe erleben

Das Glarner Beizli in der Novalishalle präsentiert sich in diesem Jahr gemütlich, aber auch frisch und anders. Die Speisekarte verspricht Genuss aus der Region. Serviert wird unter anderem das Fondue der Milchzentrale Gössi Glarus, Raclette der Glarona Käsegenossenschaft oder der Glarner Netzbraten der Menzi Metzg in Mitlödi. Was man vor Ort im Beizli geniessen kann, findet man auch am Verkaufsstand nebenan. Dort kann man auch an einem Wettbewerb teilnehmen und zeigen, wie genau man das Gewicht von Käse schätzen kann. An einem zweiten Verkaufsstand präsentiert der Schnaps- und Filzladä aus Mollis seine Spezialitäten und Eigenkreationen.