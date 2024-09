Vielfalt auf Adanks Biofarm erleben

Der Morgen ist noch frisch. Kühle Luft liegt über den Feldern am Dorfrand von Fläsch. Die ersten Sonnenstrahlen sind kurz davor, dem Regitzer Spitz über die Schultern zu schauen. Jürg Adank, Landwirt, hat soeben seine Bruderhähne vom Stall auf die weitläufige Wiese entlassen und steht nun am Rande eines Feldes, auf dem eine für hiesige Verhältnisse seltene Kultur wächst: Senfpflanzen. Er zwickt eine Schote ab und öffnet sie. Heraus rollen winzige Körner. Diese lässt er von einem befreundeten Koch zu verschiedensten Senfsorten verarbeiten. Beispielsweise zu einem Safransenf, schliesslich baut er auch den Safran selber an.



Der neugierige Bauer

Bei den meisten Landwirten wächst Getreide, weiden Kuhrassen wie Brown Swiss oder Grauvieh und gackern Hühner über den Hof. Nicht so bei Jürg Adank. Nebst den erwähnten Safran- und Senfpflanzen und den Bruderhähnen hält er Schottische Hochlandrinder. Wieso derart unkonventionell? «Ich bin vielfältig interessiert», sagt Adank. Und weiter: «Bei uns wächst und gedeiht dank besten Böden und mildem Klima fast alles. Dieses Potential möchte ich nutzen.»