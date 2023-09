Väterberater Nicolas Zogg: «Warum kommen nicht mehr Männer zu den Vätertreffs?»

Das klassische Bild des Mannes als Alleinverdiener in der Familie, der emotional wenig Kontakt mit seinen Kindern habe, verändere sich in unserer Gesellschaft, sagt Nicolas Zogg. Laut dem Projektleiter und Berater der Väterberatung Graubünden bleiben die Väter zwar meist die Haupternährer, sie wollen aber zunehmend Verantwortung in der Betreuung ihrer Kinder übernehmen und emotional präsent sein. Die strikte Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau sei auch gar noch nicht so alt, wie viele denken. Erst seit dem 19. Jahrhundert wandelte sich der Patriarch zum Ernährer der Familie.