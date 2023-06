Schlafen in einem Tiny House auf dem Bauernhof

Graubünden Ferien hat sich in Zusammenarbeit mit dem Bündner Bauernverband und der Unik Event- und Erlebnismarketing GmbH für das Tiny-House-Projekt eingesetzt, wie es in einer Mitteilung der Verantwortlichen heisst. Sie wollen ab Frühling 2024 sieben bis zehn Standorte an verschiednen Bauernhöfen in Betrieb nehmen. «Die Initiative wird neuen Schwung in den Agro-Tourismus bringen», meint Mik Häfliger, Projektleiter und Leiter Innovationsmanagement bei Graubünden Ferien.