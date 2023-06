Grosses Treffen der Traktoren-Oldtimer

Am 4. Traktoren-Oldtimertreffen La Plaiv im Oberengadin waren am Samstag über 90 Fahrzeuge in Madulain versammelt. Der älteste Traktor stammt noch aus den 1950er Jahren, es waren welche dabei, die immer noch genutzt werden, andere sind Liebhabermaschinen. Die Teilnehmenden kamen nicht nur aus dem Engadin und verschiedenen Teilen Graubündens, sondern auch aus den Kantonen Bern oder Thurgau und sogar aus dem Fürstentum Lichtenstein. Hinter dem Steuer sassen Männer aller Altersgruppen - vom 14-Jährigen bis zum über 90-Jährigen - und auch einige Frauen.