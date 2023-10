Wie wir unsere Stimme fit behalten

Aber wie macht man das? «Am besten schon von Kindheit an, denn unser gesamter Organismus ist auf Dauerleistung ausgelegt», sagt Prof. Bernhard Richter vom Freiburger Institut für Musikermedizin. Heisst: Wir sollten unserer Stimme regelmässig benutzen. «Tun wir das von Kindesbeinen an, ist unsere Stimme wunderbar geölt und gepflegt», sagt er. Richter schliesst dabei explizit das Singen mit ein. «Das Beste, was Sie tun können, ist mit ihren Kindern von Beginn an Wiegen- und Kinderlieder zu singen», sagt Richter, der auch Autor ist. In einer Studie hat er zusammen mit Kollegen die Probanden danach gefragt, ob sie im Chor singen. «Die kleine Gruppe, die das tatsächlich gemacht hat, hatte die signifikant besser ausgebildete Stimme.» Singen hat damit protektive Effekte, stärkt und schützt die Stimme also.