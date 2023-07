Das Klöntal und das Oberseetal waren am Sonntag für Autos gesperrt

Glücklich, wer in die Höhe ausweichen konnte. Waren es doch im Schwändeli im Klöntal nur 26,9 und im Morgenholz in Niederurnen nur 27,6 Grad. Und es zog viele Auswärtige und Glarnerinnen an die Seen. Zu viele von ihnen mit dem Auto: Die Strassen ins Klöntal und ins Oberseetal sind schon am Sonntagvormittag für den Autoverkehr gesperrt worden, die Info darüber leuchtete am Autobahnzubringer vom Bildschirm. Die entsprechenden Anzeigen schaltet die Kantonspolizei auf Mitteilung der Gemeinden hin, wie Kommandant Markus Denzler erklärt.