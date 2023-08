Gondel Sensation, zurück in der Schule und ein etwas anderes Sommerlager

Ein bisschen wie in der Schule: Der Kauf eines Bustickets mit dem neuen Bündner ÖV-Ticketsystem "Venda" stellt sich - vorallem für Pensionäre - als sehr umständlich heraus. Daher bieten Pro Senectute und das Personal von der Bus und Service AG Schulungen an um zu erklären, wie Seniorinnen und Senioren am Venda-Automaten zu ihrem Billett kommen.

Bild Livia Mauerhofer