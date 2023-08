Der junge Giacometti, Sommer-Rückkehr und ein Entwässerungsstollen für Brienz/Brinzauls

Das Bündner Kunstmuseum zeigt erstmals, was Alberto Giacometti in seinen Jugendjahren geschaffen hat. Die Fülle und die Qualität der Werke ist überwältigend. In der Ausstellung «Alberto Giacometti. Porträt des Künstlers als junger Mann» wird auch ein Selbstbildnis von Alberto Giacometti aus dem Jahr 1921 gezeigt.

Bild Livia Mauerhofer