So übersteht ihr die anstehende Prüfungsphase ohne grossen Stress

In den kommenden Wochen und Monaten gilt es ernst für Studierende, auch in Graubünden: Die Prüfungs- und Abschlussphase steht an. Diese Zeit ist für viele Studierende mit Angst und Leistungsdruck verbunden. Patrick Ulber von Radio Südostschweiz hat deshalb Maria Simmen-Blischke von der FH Graubünden nach ihren Erfahrungen gefragt. Sie ist Leiterin der Beratungsstelle für Studierende und gibt Ratschläge in schwierigen Situationen, beispielsweise für Prüfungsphasen. Einige Tipps teilt sie an dieser Stelle.