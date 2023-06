Höhenweg durch den Wald oberhalb von Chur

Die Sonne scheint, die Temperaturen sind mild und der Sommer ist in Graubünden so richtig angekommen. Was gibt es Schöneres, als die warme Jahreszeit mit einem erlebnisreichen Ausflug in die Natur zu verbringen? Genau deshalb nehmen wir euch in diesem «Wuchanendlich» mit auf den Churer Höhenweg.