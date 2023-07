Live vom Open Air Lumnezia: Sam Himself rockt das Degen

Do. 20.07.2023 - 21:00

Sam Himself rockt das Degen

Es ist bewölkt und frisch geworden über dem Open Air Lumnezia. Das ist aber noch lange kein Grund für schlechte Stimmung - im Gegenteil! Der Basler Indie-Rocker Sam Himself begeisterte dabei mit Spielfreude, Charme und heizte das Publikum so richtig ein. So kann es gerne weitergehen!

Als nächste Künstlerin steht Stefanie Heinzmann um 21:30 Uhr auf der Bühne.