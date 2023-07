Live vom Open Air Lumnezia: Ladunna eröffnet das Festival

Do. 20.07.2023 - 13:31

Eintritt aufs Hauptgelände verzögert sich

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher müssen sich noch ein wenig gedulden. Aufgrund technischer Schwierigkeiten verschiebt sich die Öffnung des Hauptgeländes auf circa 13.45 Uhr, teilt das Open Air in seiner Instagramstory mit. Es bleibt also noch Zeit, um die Zelte in aller Ruhe aufzustellen. (huj)