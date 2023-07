Live vom Open Air Lumnezia: Erfreuliche Neuigkeiten vom Festival

Do. 20.07.2023 - 17:46

St. Galler Rapper bringen die Fans zum Gumpen

Nach dem Start von Ladunna waren die sechs Jungs von der St. Galler Hip-Hop-Crew 2kmafia an der Reihe. Mit ihren topmodernen Beats und ihrem Vibe brachten sie die Fans am Open Air Lumnezia zum Ausrasten – und das im feinsten Hochdeutsch-Rap. So wie es sich heute auf den Konzerten und Open Airs dieser Welt mittlerweile gehört, liessen es sich die Fans nicht nehmen einen Moshpit zu machen. Passiert ist nach unseren Information zum Glück nichts.

Die Menschen geniessen das Wetter und trinken genug – ob das nun Wasser oder ein alkoholisches Getränk ist. Weiter gehts um 18.20 Uhr mit UNLSH. Die vierköpfige Band aus St. Gallen hat den letztjährigen BandXOst-Wettbewerb gewonnen. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Rock aus dem Nachbarkanton freuen. (huj)