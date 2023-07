Live vom Open Air Lumnezia: Die Fantastischen Vier sorgen für einen fantastischen Abschluss

So. 23.07.2023 - 01:37

Die Fantastischen Vier sorgen für einen fantastischen Abschluss

Mit den Fantastischen Vier kommen diesmal die alten Hip-Hop-Fans in Degen auf ihre Kosten. In ihrem Lumnezia-Gepäck hatten die Musiker ihr aktuelles Album «The Liechtenstein Tapes» - benannt nach dem Ort, an dem sie es aufgenommen haben. Die Mitglieder der Band, bestehend aus Smudo, Michael Beck, Thomas D und Andreas Rieke, waren echte Alt-Hip-Hopper, wie sie sich selbst gerne bezeichneten. Doch auf der Lumnezia-Bühne zeigten sie keinerlei Anzeichen von Altersmüdigkeit. Stattdessen präsentierten sie ihr gesamtes Repertoire mit Leidenschaft. Sowohl neue Lieder als auch die bekannten Klassiker wurden zum Besten gegeben. Selbst wenn man kein eingefleischter Hip-Hop-Fan ist, kann man die alten Hits der Stuttgarter erkennen, wenn sie diese mitreissend performen. Es ist kein Wunder, dass die «Fantas» so oft in den Charts ganz oben landeten - kaum eine andere Hip-Hop-Band hat einen vergleichbaren Erfolg erreicht.

Somit verabschieden wir uns von der diesjährigen Ausgabe des Open Air Lumnezia. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.