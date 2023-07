Live vom Open Air Lumnezia: Das Publikum wird mit Rock und Hip Hop verwöhnt

Do. 20.07.2023 - 23:03

Stefanie Heinzmann feiert Bühnenjubiläum am Festival

Alles, was wir brauchen, ist Liebe - oder auf Englisch: All we need is love! Und davon hatte Stefanie Heinzmann eine Menge in ihrem Lumnezia-Gepäck. Sie war authentisch, sympathisch und ihrem Publikum ganz nah. Kurz gesagt: Die Walliserin konnte am Lumnezia begeistern. Danke Stefanie und alles Gute zum 15. Bühnenjubiläum!

Der erste Tag neigt sich also schon bald dem Ende zu. Als Sahnehäubchen gibt es noch eine fette Portion Bündner Kultrap obendrauf. Verantwortlich dafür: Breitbild!