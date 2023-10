Ragettli outet sich nach Final-Absage als Scooter-Fan

Fr. 20.10.2023 - 19:27

Monet192 lässt die Besuchenden in starkem Regen tanzen

Mit Monet192, dem im deutschsprachigen Raum bekannten Künstler, betritt der nächste Act die Big Air Bühne in Chur. Der ursprünglich aus Rorschach stammende Rapper sprang für den verhinderten Casper ein. Gleich als er loslegt, wird es nass. Der Regen hält weiter an. Nach einer Begrüssung auf Schweizerdeutsch, singt Monet192 ein paar Lieder über die Liebe und das Vermissen. «Einen harten Act wie Casper zu ersetzen ist schwer. Ich gebe aber mein Bestes», schreit der St. Galler in die Menge. Die Zuschauerinnen und Zuschauer scheinen mit dem Ersatz zufrieden zu sein. Sie feiern, tanzen und singen mit.