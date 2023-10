Nesta and the Blondes und ein Gast auf der Bühne sorgen für Stimmung

Fr. 20.10.2023 - 18:23

Blauer Himmel am Big Air gibt erste Hoffnung

Nicht nur die Gäste des Big Air waren vom Auftritt der Band Nesta And The Blondes begeistert. Auch am Himmel macht sich während dem Auftritt ein Stück wieder wolkenfrei. Einzelne Regentropfen prasseln noch auf die Gäste. Der Boden vor der Bühne ist von Schlamm geprägt aber kein Grund für die Fans um bei den Liedern nicht mitzusingen und zu tanzen. Aber bis zum Auftritt von Monet192 um 19.10 Uhr gibt es noch eine einstündige Pause.