Gigi eröffnet die Bühne am zweiten Big Air Tag

Sa. 21.10.2023 - 15:03

Big Air Gäste suchen Regenschutz unter den Zelten

Mal regnet es stark, dann lässt es wieder nach. Das Wetter am Big Air in Chur ist auch am zweiten Tag unberechenbar. Einigen Gästen ein Dorn im Auge. Anstatt vor der Bühne herumzutanzen und lautstark mitzusingen, beobachten sie das Musikspektakel aus der Ferne unter den Zelten. «Wir müssen uns noch warm trinken. Das kommt im Verlaufe des Abends», heisst es von einer Gruppe.