Blauer Himmel über Chur: Die Quali der Snowboarder läuft

Fr. 20.10.2023 - 21:28

Einfache Rechnung am Big Air: Ski Aggu + Chur = Liebe

Der Berliner Rapper Ski Aggu betritt die Bühne am Big Air in Chur. Die Menge tobt und kann es kaum erwarten bei seinem Lied «Friesenjung» mitzusingen. Das Lied startete als Cover vom Lied des TV-Stars Otto Waalkes auf Sozialen Medien durch. Jetzt haben sich so viele Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt wie zu keinem Zeitpunkt zuvor. «Chur, seid ihr ready?», schreit Ski Aggu. Darauf folgt ein lautes «Jaaaa» aus der Menge.