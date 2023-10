Sa. 21.10.2023 - 16:17

30 Jahre Bündner Rap auf der Big Air Bühne

Nach einer kurzen Pause geht es in Chur bereits mit dem nächsten Act weiter. Im Rahmen des Jubiläums «30 Jahre Bündner Rap» präsentieren gleich mehrere Bündner Musikerinnen und Musiker ihre Lieder am Big Air. Auch wenn das Publikum diesmal nicht so textsicher ist, wissen sie genau was zu tun ist, wenn es heisst: «Chur, ich will deine Hände sehen.»

Folgende Acts waren dabei (Achtung, es sind so einige):