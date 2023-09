So warst du während der Primarzeit um 2010 «cool»

Um auf den ersten Blick zu zeigen, dass man weiss, was cool ist, gehörte ein gutes Outfit dazu. Jungs trugen eher lockere Jeans, weit unten. Mädchen hingegen enge Jeans, und das am besten in einer knalligen Farbe. Die Kombination aus Jeans und Leggings – also «Jeggings» – war die bevorzugte Wahl. Da gehörte noch ein lockeres Crop-Top dazu, mit einem Trägershirt darunter. Um das bereits farbige Outfit noch mehr aufzupeppen, gehörte ein Schal einfach dazu. Auch gut war, wenn das Outfit Neonakzente hatte.