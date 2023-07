Fachhochschule verbindet sich mit Forschungsplatz

Das neue Reallabor der Fachhochschule Graubünden (FHGR) am Innovation Center in Davos wird als Kompetenzzentrum Berggebiet aufgebaut und von einer Co-Leitung aus der Fachhochschule geführt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Für die Umsetzung von Projekten und Massnahmen arbeite das Reallabor eng mit der Regionalentwicklung Prättigau/Davos zusammen. Das Labor in Davos ist laut Mitteilung neben den bestehenden Labors in der Surselva, dem Bergell und in San Bernardino bereits die vierte Aussenstelle der Fachhochschule in Graubünden.