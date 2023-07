Journalistin erhebt Vorwürfe gegen die Churer Bistumssprecherin

Anlässlich des «Züri Fäschts» soll die Churer Bistumssprecherin Nicole Büchel eine Journalistin bedroht haben. Büchel bestreitet die Vorwürfe, wie das Onlineportal kath.ch am Sonntag berichtete. Zugetragen haben soll sich der Vorfall Anfang Juli am Stand der katholischen Kirche am Fest in Zürich.