Neujahrsvorsätze: «Je älter ich werde, desto weniger Vorsätze habe ich»

Das neue Jahr steht vor der Türe und entsprechend wollten wir von den Leuten wissen, was für Vorsätze sie sich für den Jahreswechsel gemacht haben. Konkrete Vorsätze, wie zum Beispiel regelmässig in das Fitnesscenter zu gehen, sind in der Minderheit. Es wird mehr Wert auf das eigene Wohlbefinden und die Lebensqualität gesetzt.