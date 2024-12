Stars bei den Contests und Konzerten

Opening mit Stress

Gestartet wird das Konzertprogramm anlässlich der Eröffnungsfeier am Mittwoch, 19. März 2025 mit dem Programm der MTV-Unplugged-Tour des Rappers Stress. Am Freitag, 21. März 2025 treten die schwedischen Rock-Bands Mando Diao und Royal Republic sowie das deutsche Duo Milky Chance auf – am 22. März dann die Berliner Dance-Ikone Alle Farben, DJ und Produzent Bennett sowie Elektro-Star Sam Feldt.

Am zweiten WM-Wochenende vom 28. und 29. März 2025 treten nicht nur die besten Big Air Athlet:innen bei der ehemaligen Olympiaschanze in St. Moritz auf, sondern auch am 28. März die Rapper FiNCH und Jule X sowie die deutsche Band SDP, am 29. März der deutsche Rapper Sido und sein Schweizer Kollege EAZ sowie die Deutschpop-Künstlerin Esther Graf.

Das Festivalgelände bietet darüber hinaus ein attraktives Unterhaltungsprogramm mit einer Vielzahl an Verpflegungsständen und weiteren Aktivitäten für die Besucher.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk? Jetzt Tickets sichern!

Der Ticketverkauf ist bereits gestartet – eine ideale Gelegenheit, um den Liebsten ein gemeinsames Freestyle Erlebnis zu Weihnachten zu schenken. Bis zum 25. Dezember erhalten Sie mit dem Code XMAS20 20% Rabatt auf die Tickets für ein unvergessliches Erlebnis! Attraktive Kombi-Tickets gewähren sowohl Zutritt zu den spektakulären Big Air-Wettkämpfen als auch zum Festivalgelände. Für alle, die es gerne etwas komfortabler haben, gibt es VIP-Tickets. Diese ermöglichen den exklusiven Zugang zu den VIP-Bereichen der jeweiligen Disziplin inkl. Verpflegung und einer Tageskarte für die Bergbahnen. Ticketinhaber:innen profitieren von 20% Ermässigung auf SBB-Tickets nach Sargans, Landquart oder Chur, gültig ab jedem Bahnhof in der Schweiz; in Graubünden ist die Hin- und Rückfahrt mit dem öffentlichen Verkehr inbegriffen.

Mehr Infos und Ticketshop gibt es auf freestylestmoritz2025.ch.