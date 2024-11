Stars bei den Contests und Konzerten

Opening mit Stress

Gestartet wird das Konzertprogramm anlässlich der Eröffnungsfeier am Mittwoch, 19. März 2025 mit dem Programm der MTV-Unplugged-Tour des Rappers Stress. Am Freitag, 21. März 2025 sorgt die schwedische Rockband Royal Republic für energiegeladene Stimmung, am Samstag, 22. März 2025 stehen Sam Feldt, einer der gefragtesten DJs der House-Szene sowie dem global gefeierten Aushängeschild der deutschen Musiklandschaft BENNETT auf der Bühne.

Am zweiten WM-Wochenende vom 28. und 29. März 2025 treten nicht nur die besten Big Air Athlet:innen bei der ehemaligen Olympiaschanze in St. Moritz auf, sondern auch die Musikstars FiNCH, SDP, Sido, Jule X, EAZ und Esther Graf. Das Festivalgelände bietet darüber hinaus ein attraktives Unterhaltungsprogramm mit einer Vielzahl an Verpflegungsständen und weiteren Aktivitäten für die Besucher.