Kontrollsucht in einer Beziehung: Wenn aus Liebe Besessenheit wird

von Jörg Zittlau und Deborah Stoffel

Sie waren frisch verliebt und er wollte sie jeweils zur Arbeit begleiten. Das fand Thea* (Name geändert) süss, aber sehr schnell wurde ihr klar, dass es ihm dabei auch um Kontrolle ging. Als sie ihn über ein Treffen am Abend mit einer Freundin informierte, knallte er auf einem belebten Platz den Kaffeebecher auf den Boden, so wütend machte ihn das. Und als sie noch Sachen bei ihrem Ex-Freund abholen wollte, ist er gegen ihren Willen mit ins Auto gestiegen.