Das Aus der offenen Drogenszene? Standort für Konsumraum steht fest

Die Stadt Chur betont die Sicherheit auf dem Areal und im gesamten Quartier zwischen Kasernenstrasse, Rätusstrasse und Plessur. Wie in den anderen Städten mit überwachten Konsumräumen werde auch in Chur ein regelmässiger Austausch mit der Wohnbevölkerung erfolgen. «Es wird auch ein klares Beschwerdemanagement etabliert», heisst es in der Medienkonferenz.