Rückblick auf das Jahr 2022 der SRK Graubünden

Im Jahr 2022 erhielten 1738 Familien in Entlastungsangeboten, 955 Personen in Fachberatungen oder 2862 Patientinnen und Patienten in der Ergotherapie Unterstützung. 804 Teilnehmende stärkten ihre Kompetenzen in Bildungsangeboten rund um Pflege und Betreuung.