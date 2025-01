Buchtipp Januar

Roman des Monats Januar:

Andreas Eschbach: «Die Abschaffung des Todes»

Heute wird viel Geld verdient mit meist wenig wirkender Kosmetik, plastischer Chirurgie oder Nahrungsergänzungsmitteln, die uns ein jugendliches Alter versprechen. Auch „Indiana Jones“ hat nach dem Heiligen Gral gesucht, der ewige Jugend verspricht. Im neuen Roman von Andreas Eschbach bekommen wir eine ganz andere Vorstellung von diesen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die nicht weniger abenteuerlich sind. Der Chefredakteur einer hochkarätigen Zeitung mit sehr ambitioniertem journalistischem Anspruch und gut betuchtem Kundenstamm recherchiert in schnell reichgewordenen, aber gut bedeckten IT-Kreisen. Die heutigen Geldgeber und Tech-Milliardäre wollen ihr Risiko-Kapital nicht nur auf dem Mars oder dem Weg dorthin ausgeben, sondern können sich Investitionen im Menschen selbst vorstellen. Aha, alles klar... Das riecht nach ethischen, sozialen und psychologischen Fragen. Dieses Buch wird Sie schaudern lassen, denn Ihnen wird eine neue Geschichte von Nano-Technologie, Prozessor-Leistungen und menschlichem Ehrgeiz erzählt. Beängstigend, was in nächster Zukunft möglich scheint und mit welchen Geld-Mächten man sich anlegen muss, um der Öffentlichkeit die Wahrheit zu bringen. Achtung: Trigger-warnung für Schwarzseher! Aber auf über 650 Seiten werden wir durch einen faszinierenden naturwissenschaftlich-technischen Thriller gejagt, der Road-Movie und Spionage-Fans bedient. Trotzdem sorgen „die Guten“ darin für Ruhe, Überblick, Liebe und Gerechtigkeit. Na, also. Dann lehnen wir uns zurück in den Lesesessel und lassen uns auf Kopf-Kino und Neues ein, um in Zukunft die Guten von den Bösen besser zu unterscheiden oder zumindest bessere (Investitions-) Entscheidungen zu treffen. Immer spannend.