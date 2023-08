Weshalb es in den Tropen keine Tropennächte gibt

Liegt die Lufttemperatur den ganzen Tag unter der Nullgradgrenze, so handelt es sich um einen «Eistag». Bei mehreren Eistagen nacheinander wird auch von Dauerfrost gesprochen. Ein Eistag ist immer auch ein Frosttag. Als «Frosttag» gelten jene Tage, bei denen die tiefste Lufttemperatur unter der Nullgradgrenze liegt. Somit gelten auch jene Tage, an denen es nur eine Stunde lang unter null Grad war, als Frosttage. Liegt die durchschnittliche Tagestemperatur bei oder über 5 Grad, aber unter 15 Grad, so handelt es sich um einen Vegetationstag. Der «Heiztag» hingegen ist in der Schweiz anders definiert als in Deutschland. Beträgt die durchschnittliche Lufttemperatur weniger als 12 beziehungsweise 15 (in Deutschland) Grad, so liegt er unter der Heizgrenze. An einem solchen Tagen lohnt sich das Heizen. Ist es draussen wärmer, sollte die Heizung abgeschaltet werden. Dieser Begriff ist auch an die Innentemperatur gebunden, in Deutschland und in der Schweiz wird hier von einer Innentemperatur von 20 Grad ausgegangen.