Wer hat eine Katze im Sack gekauft und warum?

Nicht nur auf Deutsch wird die Redensart verwendet, sie findet auch in zahlreichen anderen Sprachen Gebrauch. Je nach Sprache ist der Spruch im Wortlaut anders, in der Bedeutung bleibt sie jedoch gleich. Das bekannteste Beispiel hierfür ist wohl die englische Sprache, in der «buy a pig in a poke», wortwörtlich ins Deutsche übersetzt «das Schwein im Sack kaufen» geschrieben und gesagt wird. Weitere Exempel gibt es im Italienischen, in dem es «comprare a scatola chiusa» heisst, also «eine geschlossene Box kaufen» oder auch im modernen Hocharabisch, wo wiederum «ištarạ̄ samakạn fī baḥrin», zu Deutsch «den Fisch im Meer kaufen», verwendet wird, wie es in einem Eintrag auf der Internetseite «de.wikipedia.org» steht.