Warum sprechen wir davon, jemanden «an den Pranger» zu stellen?

Diese Praktik ist umstritten und kann auch dazu führen, dass gerichtlich verhängte Strafen milder ausfallen, weil die Beschuldigte Person bereits vor dem eigentlichen Schuldspruch am Pranger stand. So wurde beispielsweise das Strafmass für Pierin Vincenz aufgrund der medialen Vorverurteilung verringert. Aber auch die Strafen weniger bekannter Persönlichkeiten wurden bereits verringert, weil sie medial oder im Internet an den sprichwörtlichen Pranger gestellt wurden, bevor ein ordentliches Gericht sie verurteilt hatte.